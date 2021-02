Il canale Star è da oggi disponibile su Disney+

Ci siamo, da questa mattina Disney+ presenta ai propri abbonati il canale tematico Star con un ricco catalogo fatto di film non solo per i più piccoli.

Il fatidico 23 febbraio è finalmente arrivato, gli amanti del cinema “non per famiglie” sono stati accontentati, Star è approdato su Disney+ con un catalogo ricco di franchise di successo, serie tv acclamate e contenuti esclusivi.

Da questa mattina tutti gli abbonati Disney+ si ritroveranno ad accogliere Star con un messaggio di benvenuto, una presa di posizione sui rating di età (obbligatorio per andare avanti) e tanti nuovi prodotti. Si passa dalla saga Alien a quella del Pianeta delle Scimmie, passando per i due Deadpool, ma senza dimenticare serie cult come Lost, 24 ed Alias, per un pieno di energie senza precedenti.

Come più volte anticipato, per i vecchi abbonati al momento Star sarà compreso nel proprio abbonamento senza adeguamenti economici, con un surplace di soli 2 euro alla scadenza mensile. Per i nuovi abbonati, invece, il prezzo dell’abbonamento mensile sarà direttamente 8.99 euro e non più 6.99 euro. Qui tutti i dettagli.

Troverete a questo nostro indirizzo tutti i nuovi prodotti introdotti su Disney+ attraverso il nuovo canale tematico Star.