Tante nuove foto dalla serie The Falcon and the Winter Soldier

La campagna promozionale legata al lancio su Disney+ di The Falcon and the Winter Soldier continua senza sosta.

Questa sera, attraverso il sito SuperHeroHype, è possibile dare uno sguardo ad alcune nuove foto ufficiali dalla serie Marvel Studios. Nel particolare le foto mostrano i due protagonisti più volte insieme, alcuni dei personaggi di supporto, ma anche il leggendario scudo di Captain America nelle mani dello stesso Falcon.

Ecco qui di seguito la nostra gallery con le nuove foto di The Falcon and the Winter Soldier:

THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER

PRODUZIONE: Le riprese sono partite all’inizio di novembre. La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe. CAST: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills, Danny Ramirez.

TRAMA: In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. In arrivo su Disney+ questo autunno.

Dal 19 Marzo 2021 su Disney+.