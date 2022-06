Dopo 4 lunghi anni da quel triste addio alla recitazione, Cameron Diaz è tornata sui sui passi, ed ora reciterà in una commedia Netflix dal titolo Back in Action.

L’ultima volta su un set cinematografico per Cameron Diaz (49 anni) è stata nel 2014 con Annie – La felicità è contagiosa, ma come spesso accade in quel di Hollywood, un addio non è mai per sempre. L’occasione è arrivata con Back in Action (titolo abbastanza equivoco), una commedia d’azione prodotta da Netflix, la cui regia sarà di Seth Gordon (Horrible Bosses). Nel cast l’attrice avrà la compagnia di Jamie Foxx, ed a quanto pare di Tom Brady, celebre star del football americano.

L’annuncio del suo ritorno sul set è arrivato attraverso un video promozionale in cui viene visualizzata una conversazione con Jamie Foxx pubblicata dall’attore su Twitter. Nel video Brady viene introdotto in una conversazione tra la Diaz e Foxx, e finisce per consigliare il ritorno sul set.

Al momento queste sono le uniche informazioni note sul film, vi aggiorneremo appena possibile. Ecco intanto il tweet: