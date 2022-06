Amici, collegi, per molti innamorati anche nella vita reale, George Clooney e Julia Roberts torneranno insieme al cinema nel film Ticket to Paradise.

Distribuito da Universal Pictures a partire dal prossimo 6 ottobre, Ticket to Paradise è una commedia romantica che parla delle seconde opportunità. Il premio Oscar George Clooney e Julia Roberts avranno il ruolo di due ex che cercano di convincere la figlia a non fare il loro stesso errore, ovviamente la tregua tra i due diventerà qualcosa di diverso.

Nel cast diretto da Ol Parker (Mamma Mia! Ci Risiamo), con Clooney e la Roberts anche Kaitlyn Denver, Billie Lourd e Lucas Bravo. La sceneggiatura è stata firmata dallo stesso Parker in compagnia di Daniel Pipski. Questa di seguito è la sinossi ufficiale:

“I premi Oscar® George Clooney e Julia Roberts tornano sul grande schermo nei panni di due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata di commettere il loro stesso errore. Prodotto da Working Title, Smokehouse Pictures e Red Om Films, Ticket to Paradise è una commedia romantica che racconta come le seconde possibilità possano sorprenderci.”