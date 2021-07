Brie Larson continua ad allenarsi in vista del primo ciak di The Marvels

L’attore Brie Larson continua ad allenare il proprio corpo in vista dell’avvio delle riprese del cinecomic The Marvels, sequel del fortunato Captain Marvel.

Come già fatto in precendenza, l’attrice Brie Larson è tornata su Instagram per mostrare i duri allenamenti in vista del primo ciak di The Marvels. Nel video diffuso è possibile dare uno sguardo alla tenacia dell’attrice, ma anche – e soprattutto – i risultati fisici fino ad oggi raggiunti.

The Marvels sarà diretto da Nia DaCosta (regista del prossimo Candyman), nel cast la Larson sarà accompagnata da Iman Vellani nei panni di Ms Marvel, personaggio prossimo ad esordire su Disney+ con attraverso una serie tutta sua, ma anche da Teyonah Parris, la quale riprenderà il ruolo della Monica Rambeau adulta già apprezzata in WandaVision.

L’esordio nelle sale di The Marvels è attualmente fissato per l’11 novembre 2022.