Box Office Usa: venerdì da oltre 13 milioni per Jungle Cruise

Il fantasy Jungle Cruise ha aperto venerdì nel Box Office Usa con una cifra stimata di poco superiore ai 13 milioni di dollari, ed ora viaggia verso i 30 milioni nel weekend.

Nonostante la preoccupazione per la variante Delta del virus Covid-19, gli americani non hanno perso la voglia di andare al cinema, ed il grosso del merito è la nuova avventura targata Disney con Dwayne Johnson in veste di protagonista. Il weekend nordamericano non darà vita ad una corsa da spettacolo, ma grazie all’esordio in sala di Jungle Cruise almeno si vedranno nuovi spiragli di ripresa.

Dopo aver raccolto 2.7 milioni nelle anteprime del giovedì, Jungle Cruise ha incassato venerdì 13.4 milioni di dollari (anteprime incluse) su circa 4300 sale a disposizione (il numero più alto dalla riapertura post-pandemica). Secondo gli analisti di mercato, ora il film Disney dovrebbe aprire il suo primo weekend nel Nord America con una cifra stimata di oltre 30 milioni, invece dei 25 milioni preventivati nei giorni scorsi.

Il film è costato la bellezza di 200 milioni di dollari, ma la Disney spera di raccogliere cifre importanti anche dai proventi dalla propria piattaforma digitale, a tal proposito va ricordato che Jungle Cruise è stato distribuito in conteporanea anche su Disney+ (con Accesso Vip), proprio come Black Widow e Crudelia in precedenza.

JUNGLE CRUISE

PRODUZIONE: La regia è stata affidata a Jaume Collet-Serra. La prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da John Requa e Glenn Ficarra, e successivamente riscritta da J.D. Payne e Patrick McKay. Le ultime modifiche alla sceneggiatura sono state firmate da Michael Green. CAST: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons. DISTRIBUZIONE: Dal 30 luglio in contemporanea tra sale cinematografiche e Accesso Vip di Disney+. Nelle sale italiane dall’estate 2021.

TRAMA: La star Dwayne Johnson e l’attrice premiata con il Golden Globe® Emily Blunt saranno i protagonisti del nuovo film Disney Jungle Cruise, un’entusiasmante avventura ispirata all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California. Dwayne Johnson vestirà i panni di Frank Wolff, capitano di una barca fluviale, mentre Emily Blunt sarà la dottoressa Lily Houghton.