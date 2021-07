Box Office Usa: anteprime da 2,7 milioni per il fantasy Jungle Cruise

Questa notte negli Usa si sono tenute le classiche anteprime di mezzanotte, e tanta attesa c’era per l’esordio di Jungle Cruise, il nuovo fantasy targato Disney.

Secondo il The Hollywood Reporter il film con Dwayne Johnson ha piazzato stanotte un incasso da 2.7 milioni di dollari, risultato sicuramente frenato dalla costante paura per l’insorgere della nuova variante del Covid-19, ma comunque superiore a quello fatto segnare all’inizio di maggio da Crudelia (1.4 milioni). Con queste premesse, Jungle Cruise dovrebbe aprire il suo primo weekend nel Box Office Usa con un incasso tra i 25 ed i 30 milioni di dollari.

Ricordiamo che il film sarà distribuito anche su Disney+ attraverso il pagamento dell’Accesso Vip, pertanto un incasso del genere potrebbe non essere considerato un disastro per la Disney. Non resta che attendere nuovi dettagli nei prossimi giorni.

JUNGLE CRUISE

PRODUZIONE: La regia è stata affidata a Jaume Collet-Serra. La prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da John Requa e Glenn Ficarra, e successivamente riscritta da J.D. Payne e Patrick McKay. Le ultime modifiche alla sceneggiatura sono state firmate da Michael Green. CAST: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons. DISTRIBUZIONE: Dal 30 luglio in contemporanea tra sale cinematografiche e Accesso Vip di Disney+. Nelle sale italiane dall’estate 2021.

TRAMA: La star Dwayne Johnson e l’attrice premiata con il Golden Globe® Emily Blunt saranno i protagonisti del nuovo film Disney Jungle Cruise, un’entusiasmante avventura ispirata all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California. Dwayne Johnson vestirà i panni di Frank Wolff, capitano di una barca fluviale, mentre Emily Blunt sarà la dottoressa Lily Houghton.