Box Office Italia: incassi in crescita sabato, Jungle Cruise ancora primo

Gli incassi complessivi del sabato di cinema italiano continuano a salire, seppur con un andamento lento. In prima posizione del Box Office Italia è netto il dominio di Jungle Cruise.

Anche se non in maniera netta, il botteghino nazionale si regala un piccolo aumento negli incassi del sabato, ovviamente il tutto va corrisposto al fatto che siamo in un periodo dell’anno solitamente povero di emozioni dal punto di vista cinematografico, e che tra l’altro la preoccupazione per la variante pandemica Delta sta tenendo a casa una piccola porzione di pubblico.

Piccolissima considerazione a parte, a tenere “alti” gli incassi del Box Office Italia è stato Jungle Cruise, il nuovo possibile franchise “in stile Pirati dei Caraibi” di casa Disney. L’incasso ottenuto ieri dal fantasy è stato 206 mila euro per un totale che ora è salito a quota 551 mila euro in quattro giorni. Ovviamente risulta impossibile gridare al successo, ma visto e considerato il momento che sta vivendo il mercato cinematografico, e tenuto conto che il film è disponibile a pagamento anche su Disney+, il pericolo flop sembra da scongiurare al momento.

In seconda posizione Old ha racccolto altri 87 mila euro (totale 1.05 milioni), mentre Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re in 4K ne ha raccolti 60 mila in terza posizione.

