Box Office Usa: Uncharted vince il suo secondo weekend di fila

Ad una settimana dall’esordio in sala di The Batman, il Box Office Usa nel weekend è stato ancora una volta dominato da Uncharted.

Aiutato dall’assenza di nuove uscite di grande impatto, Uncharted (qui la recensione) ha giovato di un ottimo passaparola, e tenuto pertanto in maniera facile la prima posizione del botteghino Usa. L’incasso ottenuto nel suo secondo weekend di programmazione, infatti, è valso 23.25 milioni di dollari (-47%), per un totale di 83.4 milioni. Nel Box Office International il film con Tom Holland ha portato a casa altri 35 milioni di dollari dai 64 mercati in cui era programmato, ed ora conta 226.4 milioni Worldwide.

Così come nel weekend scorso, il dramma con Channing Tatum dal titolo Dog si è posizionato al secondo posto del Box Office Usa, il suo incasso è stato 10.13 milioni di dollari, per un totale di 30.9 milioni. Spider-Man: No Way Home ha tenuto la terza piazza del podio con 5.75 milioni di dollari ed un totale di 779.89 milioni, sempre più in corsa verso la spettacolare soglia degli 800 milioni. Gli incassi Worldwide del cinecomic Marvel/Sony sono saliti in questo weekend a quota 1.85 miliardi di dollari, finalmente davanti al primo lancio di Titanic (1.84 miliardi), va ricordato che è poi giunto a quota 2.2 miliardi con la seconda release.

Nel prossimo weekend, come anticipato nel nostro primo paragrafo, il lancio al cinema di The Batman dovrebbe regalare nuovi importanti risultati, con molti analisti sicuri del grande successo in termini economici.

Fonte: BoxOfficePro