Box Office Italia: Uncharted guida la classifica di sabato

Il sabato cinematografico italiano ha premiato ancora una volta Uncharted, il film ha tenuto agevolmente la testa del Box Office Italia con Belfast soltanto terzo.

L’incasso ottenuto da Uncharted (qui la recensione) ieri è stato 548 mila euro per un totale che è salito ora a quota 3.77 milioni, la quota dei 4 milioni cadrà agevolmente proprio con gli incassi della domenica. Assassinio sul Nilo ha tenuto ancora il secondo posto con un incasso di 250 mila euro, ed un totale di 4.2 milioni. Il favorito agli Oscar 2022 “Belfast” ha raccolto ieri 177 mila euro portando il bottino totale a quota 274 mila in tre giorni.

Nel resto della classifica del Box Office Italia nella giornata di sabato ha inoltre registrato il quarto posto di Ennio con 151 mila euro (totale 1.46 milioni), ed il quinto posto dell’esordiente L’ombra del giorno con 46 mila euro, ed un totale in tre giorni di 84 mila. Dario Argento ed il suo ultimo film “Occhiali Neri” ha raccolto infine solo 38 mila euro per un totale in tre giorni di 76 mila.

Fonte: Cinetel