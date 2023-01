Box Office Usa: Dopo sette weekend ancora Avatar 2 in testa

Mentre in Italia i Me Contro Te sono riusciti a scalzare Avatar 2 dalla testa del botteghino, nel Box Office Usa il kolossal di James Cameron ha fatto centro per la settima volta consecutiva.

Ebbene si, il predominio di Avatar: La via dell’acqua nel botteghino nordamericano non conosce soste, ed il nuovo primo posto – il settimo consecutivo – arriva addirittura con un calo rispetto a sette giorni prima di appena il 22%. L’incasso ottenuto da Jake Sully e famiglia è stato di 15.7 milioni di dollari, per un totale che ora è salito a quota 620.58 milioni, ad un passo dalla top ten degli incassi più alti di sempre nel Box Office Usa. A livello globale l’incasso è ora salito a 2.11 miliardi, ovvero ad una ottantina di milioni dal terzo posto storico di Titanic (2.18 miliardi), altro film di James Cameron.

La seconda posizione del podio è andata ancora una volta a Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio, il cui nuovo incasso è stato 10.62 milioni di dollari, per un totale di 140.83 milioni a meno di dieci milioni dal totale incassato nel 2011 dal suo predecessore. Non così vicino ha chiuso il podio del Box Office Usa con 6.75 milioni di dollari, ed un totale di 46.05 milioni. M3GAN ha incassato infine 6.37 milioni di dollari al quarto posto, ed ora viaggia sopra quota 82 milioni.

