Box Office Usa: Nope vince il weekend con 44 milioni

Il weekend nordamericano si è chiuso con Nope in testa al Box Office Usa ed un bottino ben oltre i 40 milioni.

Il regista Jordan Peele è tornato a dominare il botteghino nazionale nel weekend dopo Get Out – Scappa e Noi. Il suo Nope ha tenuto facilmente la testa della classifica portando nelle casse della Universal Pictures ben 44 milioni di dollari (via BoxOfficeMojo). L’incasso del nuovo horror di Peele è in calo rispetto a Noi (71 milioni), ma assolutamente in linea con altri film di genere quali Split (40 milioni) e di poco inferiore ai A Quiet Place (50.2 milioni).

Thor: Love and Thunder ha continuato a perdere appeal anche nel suo terzo weekend di programmazione. L’incasso ottenuto dall’ultimo Marvel Movie con Chris Hemsworth è stato 22.1 milioni di dollari, per un totale 276.2 milioni. Il calo registrato (-52%) è ancora tra i più alti dell’MCU, ciononostante il parziale è ancora più alto di quello di Thor: Ragnarok nello stesso periodo (247 milioni). A livello Worldwide il film ha raggiunto quota 600 milioni.

In terza posizione Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo ha incassato altri 17.7 milioni di dollari, per un totale di 297.8 milioni, in linea con i risultati raggiunti nello stesso periodo dal primo capitolo. In quarta posizione La ragazza della palude ha raccolto altri 10.3 milioni di dollari, ed ora è salito a quota 38.3 milioni. La top five, infine, è stata completata dal solito Top Gun: Maverick con 10 milioni di dollari, ed un totale stratosferico di 635 milioni