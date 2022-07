Box Office Italia, Thor: Love and Thunder vince il terzo weekend di fila

Il Box Office Italia ha registrato nuovi pesanti cali nel weekend da poco passato con Thor: Love and Thunder primo per il terzo fine settimana di fila.

Nella ultima quattro giorni di cinema l’incasso complessivo nel botteghino nazionale non ha raggiunto neppure la quota del milione e mezzo (via Cinetel), ciononostante il risultato risulta pienamente in regola con il trend estivo in Italia, accentuato semmai dalla mancanza di nuovi titoli di rilievo. Vedremo se nelle prossime settimanale la situazione migliorerà con l’approssimarsi delle ferie estive.

Thor: Love and Thunder, come anticipato, ha tenuto facilmente la testa del Box Office Italia con un incasso di 651 mila euro, ed un totale di 8.8 milioni, ad un passo dai 9 milioni e con l’obiettivo dei 10 milioni per fine corsa. In seconda posizione Top Gun: Maverick ha aggiunto altri 158 mila euro ad un bottino totale ora di 11.43 milioni. Il podio è stato completato, invece, dal biopic Elvis con 131 mila euro, ed un totale di 2.52 milioni.