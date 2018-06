Continua a deludere Solo: a Star Wars Story negli Usa, il weekend appena terminato infatti posiziona al primo posto del Box Office Usa il film, ma con un incasso complessivo sotto i 30 milioni di dollari.

L'incasso nel secondo weekend di Solo: a Star Wars Story è stato di 29,29 milioni di dollari, per un totale di 148,88 milioni di dollari. Il calo rispetto al weekend d'esordio è stato del 65%, mentre il confronto con Rogue One continua ad essere impietoso, visto che questa cifra complessiva era stata già raggiunta - e superata - dopo soli tre giorni, mentre nello stesso lasso di tempo l'incasso salì addirittura a quota 260 milioni di dollari.

Nel resto del mondo Solo: a Star Wars Story ha raggiunto la quota dei 115 milioni di dollari, per un totale nel Box Office Worldwide di 264 milioni, per l'appunto la cifra raccolta da Rogue One solo negli Usa in 10 giorni.

Al secondo posto Deadpool 2 continua invece a raccogliere buoni parziali. Nel weekend il cinecomic Marvel ha incassato altri 23,32 milioni di dollari, per un totale di 254,62 milioni di dollari, superando così i totali di Logan - The Wolverine, X-Men: Giorni di un Futuro Passato e X-Men: Conflitto Finale. Attualmente Deadpool 2 è il secondo X-Men movie ad avere il più alto incasso negli Usa, davanti ancora il primo capitolo con 363 milioni di dollari.

Il podio del Box Office Usa è stato completato dal dramma Adrift, il cui incasso è stato di 11,51 milioni di dollari. Tra le new entries registriamo i 4,45 milioni dello sci-fi Upgrade. In classifica continua a macinare incassi anche Avengers: Infinity War, nel weekend lo score è stato di 10,37 milioni di dollari, per un totale di 642 milioni di dollari.