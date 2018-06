Nella giornata di domani Disney rilascerà il full trailer di Ralph Spacca Internet, a tal proposito il sequel del successo animato Ralph Spaccatutto questa sera si mostra con un piccolo antipasto: il poster ufficiale.

Il film d'animazione, lo ricordiamo, è stato realizzato da Walt Disney Animation Studios, e verrà distribuito nel nostro paese a Natale.

Ralph Spacca Internet è stato diretto da Rich Moore e Phil Johnson.

Sinossi. Nel film Disney Ralph Spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2 il pubblico lascerà la sala giochi di Litwak per avventurarsi nel grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di Internet, che potrebbe anche non resistere al tocco non proprio leggero di Ralph. Insieme alla sua compagna di avventure Vanellope von Schweetz, Ralph dovrà rischiare tutto viaggiando per il World Wide Web alla ricerca di un pezzo di ricambio necessario a salvare “Sugar Rush”, il videogioco di Vanellope. Finiti in una situazione fuori dalla loro portata, Ralph e Vanellope dovranno fare affidamento sui cittadini di Internet che li aiuteranno a navigare in rete nella giusta direzione.

Ralph Spacca Internet arriverà nelle sale il 21 novembre 2018. A Natale in Italia.

Ecco il poster.