Box Office Usa: Downton Abbey 2 non batte Doctor Strange 2

Il weekend di cinema nel Nord America si è chiuso con Doctor Strange 2 ancora vincitore del Box Office Usa, e Downton Abbey 2 solo secondo.

Nonostante l’ottima campagna promozionale perseguita in special modo nell’ultimo periodo, Downton Abbey 2: Una Nuova Era non è riuscito ad emulare l’opening del suo predecessore (31 milioni), e si è dovuto accontentare di un weekend d’apertura da soli 16 milioni, e perlopiù al secondo posto. Secondo BoxOfficePro, infatti, a pesare sul risultato negativo del sequel è stata la riluttanza nel tornare al cinema del pubblico over 45 nel periodo post-Covid, un target di pubblico questo che aveva portato al trionfo il primo capitolo. Ad ogni modo il film ha già raggiunto oltre 50 milioni di dollari nel computo degli incassi Worldwide.

A vincere il Box Office Usa, e per la terza volta consecutiva, è stato pertanto Doctor Strange nel Multiverso della Follia (la recensione). Il cinecomic Marvel ha raccolto nel weekend altri 31.6 milioni di dollari, ed ora vola con un parziale di 342 milioni in 17 giorni. All’estero Doctor Strange 2 ha raggiunto un incasso di 461 milioni per un totale Worldwide di 803 milioni, a tal proposito va considerata ancora l’assenza dei dati dal forte mercato cinese. A questo punto del cammino sono stati superati gli incassi finali di No Time to Die (774 milioni) e The Batman (768 milioni), entrambi usciti nell’era Pandemica.

Nel resto della classifica si registrano i 6.09 milioni di dollari di Troppo Cattivi (totale 74.36 milioni) in terza posizione, i 3.94 milioni di dollari di Sonic 2 – Il Film (totale 181 milioni) in quarta, ed i 3.29 milioni di dollari all’apertura per l’horror Men in quinta.