Cip e Ciop: Agenti Speciali è il nuovo film diretto da Akiva Schaffer dedicato ai celebri personaggi creati Disney. Questa è la recensione.

Realizzato attraverso un mix d’animazione intrigante ed una storia alla base per nulla scontata, il nuovo film Disney si presenta come una sorta di operazione nostalgia, offrendo al pubblico un prodotto potenzialmente capace di riavviare il celebre franchise legato ai mitici Cip e Ciop, da sempre nell’immaginario collettivo di grandi e piccoli.

LA RECENSIONE

Cip e Ciop Agenti Speciali parte dal presupposto che nessun prodotto del lontano passato Disney deve essere dimenticato. Trent’anni dopo la chiusura del famoso show animato, infatti, si torna nello stesso universo narrativo, ma questa volta esaltando lo strapotere Disney dal punto di vista produttivo per realizzare un prodotto completamente nuovo.

La storia alla base del film di Akiva Schaffer si adatta in maniera perfetta alle recenti problematiche che attanagliano Hollywood, tra mancanza di idee ed operazioni reboot/sequel/prequel/remake che non fanno altro che rovinare l’immagine di personaggi divenuti nel tempo vere icone dell’industria cinematografica, e non solo. Schaffer, di fatto, sfrutta il materiale di base fornito dagli sceneggiatori Dan Gregor e Doug Mand per raccontare una storia di amicizia che funziona, ma anche per sottilineare come l’industria hollywoodiana abbia bisogno di coraggio per uscire da un’impasse produttiva che dura oramai da troppo tempo.

Evitando di scomodare i grandi cult del passato, Cip e Ciop Agenti Speciali prende ciò che ha reso visivamente immortale un film del calibro di Chi ha incastrato Roger Rabbit? per tracciare una una strada propria, e lo fa attraverso una sceneggiatura originale ed una regia intuitiva, il tutto “toccando emotivamente” quei piccoli spettatori, ora diventati adulti.

Dal punto di vista prettamente estetico, Cip e Ciop Agenti Segreti prova a dare una lettura completamente diversa rispetto a tutte quelle prove “ibride” viste negli ultimi trent’anni in quel di Hollywood. Il film di Schaffer, infatti, gioca sulle evoluzioni tecnologiche apprezzate nel corso degli ultimi trent’anni per dare vita ad un mix d’animazione di pregevole fattura.

IN CONCLUSIONE

A nostro avviso, Cip e Ciop Agenti Speciali è quel prodotto che, pur non essendo al centro delle richieste dei molti fan Disney, potenzialmente potrebbe divenire negli anni a venire una vera pietra miliare del genere d’animazione, e non solo per la sua straordinaria resa visiva.

Cip e Ciop Agenti Speciali è attualmente disponibile sul catalogo di Disney+.