Box Office Usa: Bad Boys For Life vince ancora e supera i 120 milioni

Forse non se lo aspettavano nemmeno loro, ma sicuramente ci speravano: con Bad Boys For Life, Will Smith e Martin Lawrence hanno fatto centro - quantomeno al box office americano - vincendo per il secondo weekend consecutivo e portando il totale complessivo a oltre 120 milioni.

Il terzo capitolo dedicato al duo di poliziotti afroamericani continua a dominare il box office d'oltreoceano incassano in questo weekend ben 34 milioni di dollari creando un notevole distacco dal secondo posto.

Secondo posto occupato dal film bellico 1917 di Sam Mendes (10 nomination agli Oscar) che, con un incasso di 15.8 milioni di dollari, si porta a poco meno di 104 milioni complessivi.

Terzo posto per Dolittle con protagonista Robert Downey Jr. che chiude il weekend con 12.5 milioni e un totale di 44.6 milioni di dollari.

Fuori dal podio The Gentleman, il nuovo film di Guy Ritchie che nel suo weekend d'esordio incassa 11.3 milioni di dollari.

Chiude la top five al box office Usa Jumanji: The Next Level che con ulteriori 7.9 milioni fa lievitare l'incasso complessivo oltre i 283 milioni di dollari.