Box Office Italia: Vince il weekend 1917, secondo Me Contro Te

L'ultimo weekend cinematografico in Italia ha visto trionfare 1917 nel Box Office Italia, solo secondi i Me Contro Te.

Nonostante gli incassi complessivi del weekend siano da considerare non eccellenti (solo 10.72 milioni), a festeggiare è senza dubbio 1917, il dramma bellico da dieci nomination agli Oscar 2020. L'incasso all'esordio per il film di Sam Mendes è stato 2.15 milioni di euro.

Me Contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S ha continuato a registrare numeri importanti, ma direttamente dalla seconda posizione. L'incasso ottenuto ieri è stato 1.74 milioni di euro, ed ora il totale sorprendente è salito a quota 8.44 milioni.

Buona la prima della seconda nuova proposta del weekend, Figli. Il film ha esordito con un incasso di 1.42 milioni di euro, con una media per sala che ha superato i 3 mila euro.

In quarta posizione Piccole Donne ha incassato altri 889 mila euro, per un totale di 4.88 milioni, così come quelli raccolti da Jojo Rabbit di Taika Waititi, in questo caso però l'incasso complessivo è salito a quota 1.97 milioni.

Chiudiamo con la sesta posizione di Tolo Tolo, il cui incasso è stato 868 mila euro, per un totale di 45.66 milioni.