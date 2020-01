Premi Goya 2020: Dolor y Gloria domina gli Oscar spagnoli

Com'era lecito aspettarsi, visto anche l'ovazione ottenuta a Cannes dov'era in concorso, Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar ha letteralmente dominato ai Premi Goya 2020.

Sono ben sette i premi ottenuti dalla pellicola: miglior film, miglior regia, miglior attore (Antonio Banderas, vincitore anche a Cannes), miglior sceneggiatura originale, miglior attrice non protagonista (Julieta Serrano), miglior montaggio e miglior colonna sonora.

Premiati, tra gli altri, Mientras dure la guerra (While at War) di Alejandro Amenábar che si è portato a casa cinque premi.

Il premio per il miglior film europeo è invece andato a Les Misérables di Ladj Ly.

Di seguito l'elenco con tutti i vincitori ai Premi Goya 2020:

Film

“Dolor y Gloria” (Pedro Almodóvar)

Regista

Pedro Almodóvar

Regista esordiente

Belén Funes (“A Thief’s Daughter”)

Attrice

Belén Cuesta (“The Endless Trench”)

Attore

Antonio Banderas (“Dolor y Gloria”)

Attrice non protagonista

Julieta Serrano (“Dolor y Gloria”)

Attore non protagonista

Eduard Fernández (“While at War”)

Sceneggiatura originale

Pedro Almodóvar

Sceneggiatura adattata

Benito Zambrano, Daniel Remón and Pablo Remón (“Out in the Open”)

Fotografia

Mauro Hercé (“Fire Will Come”)

Colonna sonora

Alberto Iglesias (“Dolor y Gloria”)

Canzone originale

“Intemperie” by Javier Ruibal (“Out in the Open”)

Attore esordiente

Enric Auquer (“Eye for an Eye”)

Attrice esordiente

Benedicta Sánchez (“Fire Will Come”)

Film d’animazione

“Buñuel in the Labyrinth of the Turtles” (Salvador Simó)

Film latinoamericano

“Heroic Losers” (Sebastián Borensztein, Argentina)

Film europeo

“Les Misérables” (Ladj Ly, France)

Documentario

“Ara Malikian: una vida entre las cuerdas” (Nata Moreno)

Goya onorario

Pepa Flores (“Marisol”)

Corto live action

“Suc de Síndria” (Irene Moray)

Corto animato

“Madrid 2120” (José Luís Quirós, Paco Sáez)

Corto documentaristico

“Our Life as Refugee Children in Europe” (Silvia Venegas)

Montaggio

Teresa Font (“Dolor y Gloria”)

Scenografie

Carla Pérez de Albéniz (“While at War”)

Costumi

Sonia Grande (“While at War”)

Direzione artistica

Juan Pedro de Gaspar (“While at War”)

Suono

Iñaki Díez, Alazne Ameztoy, Xanti Salvador, Nacho Royo-Villanova (“The Endless Trench”)

Trucco e parrucco

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, Nacho Díaz (“While at War”)

Effetti speciali

Mario Campoy, Iñaki Madariaga (“The Platform”