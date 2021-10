Box Office Usa: anteprime molto positive per Venom: La Furia di Carnage

Il weekend d’esordio di Venom: La Furia di Carnage nel Box Office Usa doveva rappresentare una nuova boccata d’aria per il mercato cinematografico, ed in effetti i primi segnali sembrano essere più che positivi.

Nonostante non abbia esaltato la critica americana, che comunque ha promosso il film rispetto al suo primo capitolo (Venom), Venom: La Furia di Carnage potrebbe facilmente puntare nel weekend d’esordio negli Usa al bersaglio grosso grazie al buon passaparola del pubblico, solitamente molto meno severo quando si tratta di genere cinecomic.

Variety ha riferito questa sera che gli incassi maturati nelle anteprime del giovedì hanno superato le più rosee aspettative della Sony. L’incasso stimato per le anteprime è 11.6 milioni di dollari, cifra più alta rispetto agli 8.8 milioni di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ai 7.1 milioni di Fast and Furious 9 – The Fast Saga, ma di poco più bassa rispetto ai 13.2 milioni di Black Widow, in quest’ultimo caso, però, c’è da dire che si trattava di un film approdato al cinema, ed in contemporanea anche su in digitale.

Dati alla mano, Venom: La Furia di Carnage dovrebbe puntare ad un incasso nel weekend molto più alto rispetto ai 50 milioni di dollari inizialmente preventivati dagli analisti di mercato. Non resta che attendere gli incassi dell’opening day domani per avere una chiave di lettura più precisa.

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE

PRODUZIONE: Il film è stato scritto da Kelly Marcel e Tom Hardy, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson. Le riprese si sono tenute tra Londra e San Francisco. CAST: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 1° ottobre 2021. In Italia dal 14 ottobre.

TRAMA: Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del ‘protettore letale’ Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.