Le anteprime del giovedì di Thor: Love and Thunder hanno fatto segnare un incasso di quasi 30 milioni, ed il Box Office Usa nel weekend è pronto ad esplodere.

Secondo le stime del The Hollywood Reporter, il nuovo cinecomic Marvel Studios ha intascato nelle classiche anteprime del giovedì una cifra stimata di 29 milioni di dollari. Statistiche alla mano, si tratta del secondo dato più alto dall’inizio della pandemia, il primo resta ancora ancora Spider-Man: No Way Home capace di far segnare anteprime da 50 milioni.

L’incasso stimato per il weekend d’esordio di Thor: Love and Thunder ad oggi potrebbe raggiungere quota 150 milioni, con uno score mondiale di oltre 300 milioni di dollari. Ovviamente sarà importante valutare l’incasso del venerdì di programmazione per avere una stima più precisa. Avete già letto la nostra recensione di Thor: Love and Thunder? Fatelo a questo nostro indirizzo.

THOR: LOVE AND THUNDER

PRODUZIONE: Il film è stato scritto e diretto da Taika Waititi. Le riprese hanno giovato della avveneristica tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. CAST: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jeff Goldblum, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Matt Damon, Sam Neill, Russell Crowe, Dave Bautista, Karen Gillan, e Pom Klementieff. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 8 luglio 2022. In Italia dal 6 luglio.

TRAMA: Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.