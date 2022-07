Marvel sceglie Julius Onah per la regia di Captain America 4

I Marvel Studios hanno finalmente scelto il nome del regista che si occuperà di Captain America 4: sarà Julius Onah.

Annunciato dopo la messa in onda dell’ultimo episodio della serie The Falcon and the Winter Soldier, il quarto capitolo della saga cinematografica Captain America ha trovato il suo regista, a confermare l’ingaggio è stato questa sera il The Hollywood Reporter.

Julius Onah ha iniziato la sua carriera come regista di video-clip, il punto di svolta però è arrivato con la regia di The Girl is in Trouble, finendo poi per dirigere The Cloverfield Paradox, ultimo capitolo della celebre saga sci-fi arrivato su Netflix nel 2018. La grande occasione è ora arrivata con i Marvel Studios che gli hanno affidato la regia di Captain America 4, il primo con Falcon (Anthony Mackie) nei panni del nuovo paladino americano.

La sceneggiatura del film è stata affidata da tempo nelle mani di Malcolm Spellman e Dalan Musson, il primo showrunner dello stesso The Falcon and the Winter Soldier (la recensione), il secondo autore della sceneggiatura dell’episodio 5 della stessa serie. Ad oggi queste sono le uniche informazioni note.