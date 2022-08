Box Office Usa: anteprime da 4.6 milioni per Bullet Train

Posted on

Ci si aspettava un’apertura al Box Office Usa per Dune, ed in effetti tutto è andato secondo i piani del colosso Warner Bros… forse anche meglio. Distribuito in 4125 sale, ma anche in contemporanea su HBO Max (via THR), il kolossal fantascientifico Dune ha esordito nel botteghino nordamericano con un incasso stimato di 40.1 milioni