Insidious 5: annunciato il cast, Rose Byrne sarà di ritorno

Sony Pictures ha svelato quest’oggi il cast ufficiale di Insidious 5, ennesimo capitolo della fortunata saga horror creata da James Wan e Leigh Whannell.

Con Patrick Wilson, qui anche in versione regista, e Ty Simpkins, infatti sarà di ritorno anche Rose Byrne nel ruolo di Renai Lambert, la moglie di Dalton (Wilson) nei primi due capitoli della saga. Lo studios ha anche riferito (via Bloody Disgusting) che saranno nel cast Sinclair Daniel, Peter Dager e Hiam Abbass. Il film, come annunciato in precedenza, approderà nelle sale Usa a partire dal 7 luglio 2023.

INSIDIOUS 5

Come noto dagli ultimi aggiornamenti, per la verità ne sono arrivati fino ad oggi veramente pochi in rete, Insidious: Chapter 5 (questo il titolo provvisorio) sarà un sequel diretto dei primi due capitoli. La storia seguirà pertanto le vicende della famiglia Lambert con il giovanissimo Dalton (Ty Simpkins) intento ad iniziare il college.

Patrick Wilson dirigerà la pellicola sfruttando una sceneggiatura firmata da Scott Teems (Halloween Kills), tratta a sua volta da un’idea di Leigh Whannell, co-creatore del franchise con James Wan. Come detto nel cast Wilson avrà la compagnia di Ty Simpkins, Rose Byrne, Sinclair Daniel, Peter Dager, Hiam Abbass.

La saga Insidious ha offerto fino ad ora quattro capitoli mettendo a segno un bottino complessivo al Box Office di 539 milioni di dollari. L’ultimo capitolo “Insidious 4: L’ultima chiave” è approdato in sala nel 2018 per la regia di Adam Robitel, con un incasso complessivo di 167 milioni di dollari.