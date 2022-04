Le anteprime del giovedì nel Nord America hanno confermato Animali Fantastici – I segreti di Silente come prossimo film campione d’incassi nel Box Office Usa.

Nonostante la presenza “ingombrante” in sala di Sonic 2 – Il Film, attuale leader del botteghino, Animali Fantastici – I segreti di Silente si avvia a dominare il suo weekend d’esordio. L’incasso ottenuto nelle classiche anteprime del giovedì, secondo The Wrap, è stato di 6 milioni di dollari esatti, ed ora la stima per il weekend da tre giorni è fissato intorno ai 50 milioni.

Volendo fare dei confronti, le anteprime di I crimini di Grindelwald nel 2018 sono valse 9.1 milioni di dollari, con un incasso nel weekend di 62 milioni, mentre quelle del primo capitolo due anni prima furono stimate intorno agli 8.7 milioni di dollari, con un weekend d’esordio da 74.4 milioni. Non resta che attendere i dati dell’opening day per avere una stima esatta.

ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE

PRODUZIONE: Il film è diretto da David Yates su una sceneggiatura curata da J.K. Rowling. CAST: Eddie Redmayne, Jude Law, Dan Fogler, Ezra Miller, Alison Sudol, Katherine Waterston, Jessica Williams, Mads Mikkelsen, Richard Coyle, Oliver Masucci. DISTRIBUZIONE: Il film approderà nelle sale italiane dal 13 APRILE 2022.

TRAMA: Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?