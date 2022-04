Posted on

L’attore Ryan Gosling potrebbe interpretare Ken nell’annunciato live action dedicato a Barbie, la celebre bambola creata dal marchio Mattel. Corteggiato da lungo tempo dalla Warner Bros, il celebre attore Ryan Gosling viene dato (via The Hollywood Reporter) in trattativa per interpretare Ken, la metà amorosa della bambola Barbie. La fonte specifica che l’attore aveva rifiutato