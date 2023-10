Box Office Italia: Taylor Swift – The Eras Tour subito primo

Il film evento Taylor Swift – The Eras Tour è partito subito in testa al Box Office Italia nel suo primo giorno di programmazione.

Confermando in piena regole le previsioni, ed in linea con i risultati ottenuti anche fuori dal nostro paese, Taylor Swift – The Eras Tour ha raccolto ieri, venerdì 13 ottobre, il primo posto del botteghino nazionale, e lo ha fatto attraverso un buon incasso da 319 mila euro. Il Film/Concerto della pop star americana, va ricordato, ha un costo del biglietto di 19.89 euro (circa 22 nelle sale PLF), ed una durata di circa tre ore.

L’esorcista – Il Credente al secondo posto ha raccolto altri 137 mila euro, ed ora viaggia con un incasso parziale da 1,78 milioni (dovrebbe rompere il muro dei 2 milioni entro domenica). In terza posizione l’altro esordiente DogMan ha incassato 75 mila euro, per un totale da giovedì di 130 mila. Nel resto della classifica poche emozioni, con nessuna delle altre nuove proposte che è riuscita ad offrire un risultato degno di nota.

FONTE: CINETEL