Apple TV+ non rinnova la serie The Afterparty

La serie The Afterparty non potrà contare su una terza stagione, o almeno non sulla piattaforma digitale Apple TV+.

Il colosso dell’intrattenimento ha annunciato nelle ore scorse di aver scelto di cancellare la serie The Afterparty dopo una seconda stagione non proprio apprezzata da pubblico e critica (fonte TVLine). La notizia della cancellazione ha però portato Sony Pictures (la società che produce la serie) a cercare una “nuova casa”. Sarà nostra premura aggiornarvi sui prossimi sviluppi.

The Afterparty è stata prodotta per Apple TV+ da TriStar TV e Sony Pictures Television come parte dell’ampio contratto televisivo quinquennale di Phil Lord e Chris Miller. La seconda stagione è scritta da Chris Miller e Anthony King, sceneggiatore, produttore e interprete nominato ai Tony e agli Emmy, ed entrambi sono produttori esecutivi. Chris Miller è produttore esecutivo insieme a Phil Lord attraverso la loro società di produzione, Lord Miller. La vicepresidente della Lord Miller Television Aubrey Lee è tra i produttori della serie.

Tiffany Haddish, Sam Richardson e Zoë Chao hanno interpretato entrambe le stagioni, affiancati da Ben Schwartz, Ike Barinholtz, Ilana Glazer, Jamie Demetriou, Dave Franco e John Early nella prima, ed Elizabeth Perkins, Zach Woods, Paul Walter Hauser, Poppy Liu, Anna Konkle, Jack Whitehall, Vivian Wu, John Cho e Ken Jeong nella seconda.

La serie ruotava intorno alla risoluzione di casi di omicidio avvenuti durante degli afterparty, appunto: il primo in occasione di una reunion scolastica, il secondo dopo un matrimonio. Tiffany Haddish ha interpretato la Detective Danner, che in entrambi i casi si è occupata delle indagini, affiancata dalla coppia composta da Aniq (Sam Richardson) e Zoe (Zoë Chao).