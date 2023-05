Box Office: La Sirenetta apre con Italia con oltre 600 mila euro

Dopo tanta attesa il nuovo live action Disney ispirato al classico La Sirenetta ha esordito ieri nelle sale italiane. Ma quanto ha incassato all’esordio?

Accompagnato da recensioni contrastanti, le più positive legate alla interpretazione di Halle Bailey, il nuovo live action Disney ha esordito ieri con un incasso di 634 mila euro, in linea con l’opening day di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, e poco sotto quello di Aladdin, altro film Disney uscito nel 2019. Per i prossimi giorni gli analisti di mercati si aspettano un incremento degli incassi vista la natura “familiare” del film, e quindi il dna molto poco froantloaded.

L’INTERVISTA AI DOPPIATORI ITALIANI DI LA SIRENETTA

Leader dello scorso weekend, Fast X è destinato per questo secondo fine settimana a fare da secondo, ma non con numeri deludenti. Secondo i dati offerti da Cinetel, infatti, il decimo capitolo della saga Fast & Furious (qui la nostra recensione) ha raccolto giovedì una cifra stimata di 341 mila euro, con un totale che è ora balzato a 7.7 milioni. Presumibilmente Fast X si avvia al raggiungimento dei 10 milioni entro domenica sera. In terza posizione, infine, Guardiani della Galassia vol. 3 (qui la nostra recensione) ha raccolto altri 61 mila euro, per un totale di 9.98 milioni; qui i 10 milioni cadranno già con i dati odierni.

FONTE: CINETEL