Gli incassi del Box Office Italia sono oramai in linea con il periodo estivo, e la vittoria di Thor: Love and Thunder è da registrare solo per gli archivi.

Solo 1.1 milioni di euro incassati nella quattro giorni del weekend, l’ultima del mese di luglio, con un calo del 25% rispetto al weekend scorso (già enormemente in calo). Aria di vacanze? Beh, in effetti è così!

Thor: Love and Thunder ha chiuso in testa il weekend, e lo ha fatto con un incasso di 369 mila euro, per un totale ora di 9.48 milioni; presumibilmente il cinecomic Marvel Studios potrebbe ora tentare di raggiungere il traguardo dei 10 milioni come ultimo passo prima di uscire definitivamente dalle sale. Top Gun: Maverick non ha mollato di un centimetro, ed il suo secondo posto nel weekend è valso altri 120 mila euro, per un totale monster di 11.63 milioni. Il terzo posto del podio del Box Office Italia è andato ad Elvis con 101 mila euro, ed un totale di 2.67 milioni.

La top five è stata completata, infine, dalla quarta posizione di Nausicaa della valle del vento con un incasso di 67 mila euro (totale 114 mila), e dal quinto di Jurassic World il Dominio con 62 mila euro, ed un totale di 7.77 milioni.

Fonte: Cinetel