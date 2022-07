Il cartoon DC League of Super-Pets ha vinto un “normale weekend estivo” nel Box Office Usa con un incasso stimato sui 23 milioni.

Approfittando di un calo abbastanza consistente ottenuto dall’ex primatista Nope (-58%), il cartoon DC League of Super-Pets ha portato a casa una vittoria di misura con un incasso stimato di 23 milioni di dollari. Lo score ottenuto è in linea con quello fatto registrare da Troppo Cattivi (23.9 milioni), altro titolo animato uscito in questo periodo, capace poi di raccogliere quasi 100 milioni a fine corsa. Se il film d’animazione DC riuscisse a confermare il buon passaparola (CinemaScore A-), allora tale obiettivo potrebbe non essere irraggiungibile.

Come anticipato Nope (qui la recensione) ha perso il primato, ed ha raccolto solo 18.55 milioni di dollari, per un totale in due weekend di 80.5 milioni. Volendo ripercorrere il recente passato di Jordan Peele al cinema, il calo del suo ultimo film è da considerare più alto rispetto a quello registrato da Noi (-53%). In terza piazza Thor: Love and Thunder ha raccolto altri 13.07 milioni di dollari finendo per centrare il traguardo dei 300 milioni complessivi (301.52 milioni per l’esattezza), ad un passo dall’incasso finale di Thor: Ragnarok (315 milioni).

Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo ha chiuso il weekend al quarto posto con 10.88 milioni di dollari, ed un totale di 320.41 milioni, davanti a Top Gun: Maverick quinto con 8.2 milioni di dollari, ed un totale 650.1 milioni.

Fonte: BoxOfficePro