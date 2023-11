C’è ancora domani ha vinto il suo terzo Box Office Italia di fila, mentre ha deluso l’esordio di The Marvels, solo secondo e con circa 1,5 milioni di incasso.

L’esordio alla regia di Paola Cortellesi ha continuato ad appassionare gli italiani nel weekend da poco passato. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, C’è ancora domani ha vinto il botteghino nazionale con un nuovo incasso da 4,5 milioni di euro, per un sorprendente totale di 12,93 milioni, direttamente al nono posto degli incassi più alti del 2023, davanti a La Sirenetta.

Il cinecomic The Marvels (qui la recensione), così come accaduto negli USA (qui il Box Office USA) ma anche nel resto del mondo, non ha convinto gli italiani, e si è dovuto accontentare di un esordio direttamente al secondo posto. L’incasso maturato nel weekend è stato 1,58 milioni di euro, che sale a 1,86 milioni se si considera l’esordio avvenuto di mercoledì.

In terza posizione Five Nights at Freddy’s ha incassato altri 876 mila euro, per un totale di 4,82 milioni. L’esordo di Trolls 3 – Tutti Insieme è valso 874 mila euro, con le anteprime 1,19 milioni. Comandante (qui la recensione) ha chiuso, inoltre, la top five con un nuovo incasso da 700 mila euro, per un totale di 2,65 milioni.