Apple TV+ ha diffuso in rete il teaser trailer di Presunto Innocente, la serie limitata con protagonista Jake Gyllenhaal in arrivo in piattaforma da giugno.

La serie ha una durata di otto episodi ed è ispirata dal best seller del New York Times di Scott Turow. Al centro della trama segue la discesa all’interno di un vice procuratore capo (interpretato da Gyllenhaal) sospettato in un brutale omicidio. Presunto Innocente è stata ideata da David E. Kelley e dal produttore esecutivo J.J. Abrams.

La Trama Ufficiale: Basata sull’omonimo bestseller del New York Times di Scott Turow, la serie accompagna gli spettatori in un viaggio avvincente attraverso l’orribile omicidio che sconvolge l’ufficio del procuratore di Chicago, quando il vice procuratore capo Rusty Sabich (interpretato da Gyllenhaal) viene sospettato del crimine. La serie esplora l’ossessione, il sesso, la politica, il potere e i limiti dell’amore, mentre l’accusato lotta per tenere insieme la sua famiglia e il suo matrimonio.

Nel cast di Presunto Innocente, con Jake Gyllenhaal, spazio anche per Ruth Negga, Bill Camp, OT Fagbenle, Chase Infiniti, Elizabeth Marvel, Nana Mensah, Renate Reinsve, Peter Sarsgaard e Kingston Rumi Southwick.

La serie è prodotta da Bad Robot Productions e David E. Kelley Productions in associazione con Warner Bros. Television, con cui Bad Robot ha un accordo globale. Abrams e Rachel Rusch Rich producono esecutivamente per Bad Robot. Kelley è showrunner e produttore esecutivo della David E. Kelley Productions insieme a Matthew Tinker. Anche Dustin Thomason, Sharr White e Gyllenhaal sono produttori esecutivi. Turow e Miki Johnson sono co-produttori esecutivi. Anne Sewitsky è produttrice esecutiva e dirige i primi due episodi e l’ottavo. Il regista Greg Yaitanes, vincitore di un Emmy, è produttore esecutivo e dirige gli episodi dal terzo al settimo.

La messa in onda di Presunto Innocente su Apple TV+ è fissata per il 12 giugno con i primi due episodi seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì, fino al 24 luglio.

