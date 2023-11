Uno sguardo ai 6 migliori film sportivi di tutti i tempi

Quando fuori inizia a fare buio sempre più presto, gli sport all’aperto non sono più così divertenti sotto la pioggia e i temporali. Allora è arrivato il momento di ritirarsi in casa e magari godersi uno dei migliori film sportivi comodamente seduti sul divano.

Tuttavia, un giro nel colorato mondo del gioco d’azzardo di NetBet.it può anche scacciare rapidamente la tristezza invernale. Molti fantastici giochi di slot a tema sportivo aspettano di essere scoperti dagli appassionati di fitness. Grazie alle vantaggiose offerte di bonus del casinò online, è possibile giocare alcuni giri gratuitamente.

The Wrestler – azione avvincente con una trama drammatica

Questo film drammatico sullo sport del 2008 è un must per gli appassionati di sport. Gli attori Mickey Rourke e Marisa Tomei sono stati nominati agli Oscar e hanno ricevuto l’ambito trofeo per le loro grandi interpretazioni in questo film sportivo. The Wrestler ha ricevuto anche altri 29 premi cinematografici in festival internazionali.

I più famosi critici cinematografici vedono il fascino di questo dramma sportivo senza tempo soprattutto nella visione estremamente realistica dello showbiz della scena del wrestling. Ma anche la trama del film, che gli esperti definiscono semi-documentaristica, ha conquistato i critici di tutto il mondo. Noi pensiamo che: The Wrestler è assolutamente da vedere se siete interessati a questo sport di tendenza cult degli Stati Uniti.

Million Dollar Baby – dramma classico con un cast sportivo

Clint Eastwood non solo interpreta uno dei ruoli principali in questo bel film sportivo del 2004 nel suo solito modo brillante. Ha anche diretto Million Dollar Baby, ha partecipato alla colonna sonora del film e ha contribuito a gran parte della produzione.

Questo dramma sportivo è assolutamente da vedere, e non solo per i fan del poliedrico americano. Non sorprende che Million Dollar Baby sia stato premiato con l’Oscar in cinque categorie l’anno successivo alla sua uscita:

Miglior film 2005

Miglior attore protagonista

Migliore attrice protagonista

Migliore sceneggiatura non originale

Miglior regia

Miglior montaggio

Miglior attore non protagonista

Oltre all’impressionante interpretazione di Clint Eastwood nei panni del duro allenatore di pugilato “Frankie Dunn”, anche Hilary Swank convince nel ruolo di una pugile di talento. La storia di questo dramma sportivo di spessore è basata su una storia vera, il che rende questo bel film sportivo ancora più degno di essere visto.

Rush – film sportivo ricco di azione e di perfezione drammaturgica

Questa biografia sportiva racconta la rivalità tra due piloti di Formula 1 che si sono fatti un nome in tutto il mondo. La rivalità sportiva tra i due campioni del mondo di automobilismo Niki Lauda (Ferrari) e James Hunt (McLaren) offre 123 minuti di emozioni e azione. Il film è stato diretto da Ron Howard.

La prima mondiale di Rush risale al settembre 2013: il film è stato proiettato per la prima volta a Londra e ha subito conquistato la critica. Questo anche grazie a un cast rinomato di grandi attori come Chris Hemsworth nel ruolo di James Hunt o Daniel Brühl, che interpreta il ruolo di Niki Lauda. Il film Rush del 2013 è stato premiato con numerosi riconoscimenti cinematografici europei.

I migliori attori protagonisti e non protagonisti, ad esempio, sono stati premiati con i German e Bavarian Film Awards, mentre le musiche del film sportivo Rush hanno ricevuto sia il Golden Globe che l’Academy Award a Los Angeles.

The Fighter – Dramma sportivo con un cast stellare

Mark Wahlberg interpreta il ruolo principale di Micky Ward in questo dramma sportivo, anch’esso basato su un contesto reale. Agli Academy Awards 2011, tuttavia, The Fighter ha vinto due premi per i migliori ruoli non protagonisti e il film sportivo per gli appassionati di arti marziali è stato nominato in cinque categorie in totale.

Il film è riuscito a stupire anche in altre cerimonie di premiazione e ha ricevuto questi premi cinematografici oltre a numerose altre nomination:

Premi Satellite 2010 per l’attore non protagonista Christian Bale (Dicky Eklund)

Screen Actors Guild Awards 2011 per il miglior attore non protagonista Melissa Leo (Alice Ward) e Christian Bale

Premi Golden Globe 2011, anche per questi due convincenti attori non protagonisti

The Fighter si concentra sulle origini del pugile in circostanze difficili e dipinge un ritratto impressionante sullo schermo. Gli appassionati di cinema saranno entusiasti dell’insolita produzione cinematografica, che utilizza persino una telecamera mobile a mano, e le location del film sportivo sono autentiche. Ciò conferisce a questo dramma sportivo per gli appassionati di arti marziali un tocco estremamente realistico, anche se alcuni critici avrebbero voluto vedere un ritratto più realistico dei protagonisti.

Moneyball – Uno sguardo dietro le quinte dello sport professionistico americano

Il film sportivo Moneyball – L’arte di vincere è basato sul libro Moneyball: The Art of Winning ed è interpretato da Brad Pitt. Questo dramma sportivo del 2011 è stato diretto da Bennett Miller, noto anche per i film Foxcatcher e Capote.

Anche sul temutissimo portale di recensioni cinematografiche “Rotten Tomatoes“, Moneyball ha ricevuto quasi esclusivamente recensioni positive, con critici di fama internazionale che hanno descritto Moneyball come un “capolavoro appassionante e perspicace“.

Non sorprende quindi che Moneyball sia stato candidato a sei premi Oscar, ma anche come film dell’anno dall’American Film Institute, mentre la sceneggiatura su cui si basa ha conquistato i critici cinematografici di tutto il mondo. Tra i premi più noti di questo emozionante dramma sportivo ricordiamo i seguenti:

Premio BFCA

Premio della critica cinematografica di New York

Premio della critica cinematografica di Toronto

Premio della critica cinematografica di Chicago

Premio della Società Nazionale dei Critici Cinematografici

Ogni Maledetta domenica – sceneggiatura e regia di Oliver Stone

Il nome di Oliver Stone è sempre stato sinonimo di film di alta qualità e questo film sportivo americano, uscito nel 1999, non fa eccezione. Oliver Stone non solo ha partecipato alla sceneggiatura di Ogni Maledetta Domenica, ma ha anche diretto e prodotto il film.

Il ruolo del protagonista Tony D’Amato è interpretato da Al Pacino nel suo solito modo convincente, e il film sportivo è stato premiato come “particolarmente valido” dalla German Film and Media Rating. Anche la colonna sonora presenta un brillante cast di star internazionali, con grandi nomi del mondo della musica come

Missy Elliott (Who Ya Going to Call)

Moby (Graciosa)

LL Cool J (Shut ’EM Down)

Ella Fitzgerald (Cheek to Cheek)

Jamie Foxx (Any Given Sunday Outro)

Conclusione sui migliori film sportivi di tutti i tempi

I film per gli appassionati di sport qui presentati non impressionano solo un pubblico internazionale. Al contrario, nel selezionare i film consigliati, ci siamo sempre assicurati che la trama, la recitazione, la regia, la sceneggiatura o persino la colonna sonora del film fossero di altissimo livello. Oltre al gusto personale degli intenditori di cinema, questo si riflette sempre nel numero di nomination agli Oscar e di premi cinematografici ricevuti.