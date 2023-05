Box Office Italia: Super Mario Bros in testa per il quarto weekend di fila

Per il quarto weekend consecutivo, a vincere il Box Office Italia è stato il solito Super Mario Bros – Il Film. Il prossimo weekend potrebbe essere quello di Guardiani della Galassia vol. 3.

Secondo i dati offerti da Cinetel, infatti, il film ispirato al famoso videogame ha incassato nel weekend una cifra stimata di 1.11 milioni di euro, ed ora viaggia con un parziale da 18.13 milioni. A questo punto, il traguardo dei 20 milioni complessivi potrebbe non essere un miraggio.

AGGIORNAMENTO DAL BOX OFFICE USA

In seconda posizione spazio ancora per Il Sol dell’Avvenire con un incasso da 785 mila euro, ed un totale di 2.39 milioni. L’horror La Casa – Il Risveglio del Male ha chiuso al terzo posto con un nuovo incasso da 613 mila euro, ed un totale che sale a quota 2.13 milioni. La più alta new entry del weekend è stata Suzume, per il film d’animazione diretto da Makoto Shinkai l’esordio è valso 360 mila euro, davanti ad un altro esordiente, ossia 65: Fuga dalla Terra con 338 mila euro.

Come anticipato, nel prossimo weekend sarà la volta di Guardiani della Galassia vol. 3, ed ovviamente il botteghino nazionale – e non solo – potrebbe andare incontro a importanti scossoni. Rimanete connessi sulle nostre pagine per avere nuovi aggiornamenti.