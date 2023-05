Super Mario Bros – Il Film ha vinto ancora una volta il Box Office USA nel weekend da poco passato, ma a fare notizia è il raggiungimento della quota 1 miliardo nel mondo.

Libero da importanti competitors in patria, Super Mario Bros ha raccolto facilmente la quarta vittoria di fila al botteghino nordamericano. Secondo i dati offerti da BoxOfficePro, la vittoria del film ispirato al famoso franchise videoludico è valsa 40 milioni di dollari, con un calo estremamente limitato rispetto al weekend scorso del 33%.

Complessivamente il film ha raggiunto quota 490.01 milioni, confermandosi il miglior incasso del 2023 (Avatar: La via dell’acqua ha esordito nel dicembre del 2022), ma anche il 19° incasso più alto di sempre (inflazione esclusa), di cui il 3° come Film d’Animazione. Ma come anticipato nel titolo, e nel primo paragrafo, la notizia più importante per Super Mario Bros – Il Film riguarda l’incasso Worldwide, giunto a questo punto della sua corsa a 1.02 miliardi di dollari, direttamente all’11° posto degli incassi più alti di sempre, con possibilità di scalare ancora questa classifica storica.

In seconda posizione La Casa – Il Risveglio del Male ha incassato altri 12.2 milioni di dollari, per un totale dallo scorso weekend di 44.41 milioni. La commedia Are You There, God? It’s Me, Margaret ha esordito, invece, al terzo posto con 6.8 milioni di dollari, mentre John Wick 4 ha finalmente raggiunto – e superato – il complessivo del terzo capitolo della saga (171 milioni) piazzando un incasso da 5 milioni di dollari nel weekend, ed un totale di 176 milioni. A chiudere la top five, infine, è stata la riedizione di Star Wars: Il ritorno dello Jedi con 4.6 milioni di dollari.