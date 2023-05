E’ apparso in rete un nuovo adrenalinico spot da Fast X, il decimo capitolo della famosa saga Fast & Furious.

Protagonista del nuovo breve spot, il super villain Dante, interpretato nel film da Jason Momoa, la cui vendetta metterà in serio pericolo Dominic Toretto e la sua famiglia. Ricordiamo che il film sarà nelle sale italiane a partire dal 18 maggio. Ecco il folle spot:

Quanto sei disposto a rischiare per la famiglia?#FastX, dal 18 maggio #SoloAlCinema. pic.twitter.com/CSXJcbL6rX — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) May 1, 2023

FAST X

La fine della corsa ha inizio.

Fast X, il decimo film della saga di Fast & Furious, dà il via ai capitoli finali di uno dei più leggendari e popolari franchise cinematografici, giunto al suo terzo decennio e ancora sostenuto dallo stesso cast e dagli stessi personaggi degli esordi.

Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all’avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari.

In Fast Five del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa di Aquaman), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto.

Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

Diretto da Louis Leterrier (Scontro tra Titani, L’incredibile Hulk), Fast X è interpretato dal cast storico Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, con il premio Oscar® Helen Mirren e il premio Oscar® Charlize Theron.

Il film si arricchisce di un nuovo straordinario cast, tra cui la vincitrice dell’Oscar® Brie Larson nel ruolo di Tess, una rappresentante disonesta dell’Agenzia; Alan Ritchson (Reacher) nel ruolo di Aimes, il nuovo capo dell’Agenzia che non nutre la stessa simpatia per la squadra di Dom come il suo predecessore, Mr. Nobody; Daniela Melchior (Suicide Squad) nel ruolo di una pilota di strada brasiliana con un forte legame con il passato di Dom; e la leggendaria vincitrice dell’Oscar® Rita Moreno nel ruolo di Abuelita Toretto, la nonna di Dom e Mia.

Fast X è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Justin Lin, Jeff Kirschenbaum e Samantha Vincent. I produttori esecutivi sono Joseph M. Caracciolo, Jr., David Cain, Chris Morgan, Amanda Lewis e Mark Bomback.