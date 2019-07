Questo secondo weekend di luglio continua a dimostrarsi super positivo, ed il merito non poteva non essere di Spider-Man: Far From Home, primo anche di sabato.

Nel Box Office Italia relativo alla giornata di sabato 13 luglio, Spider-Man: Far From Home ha incassato altri 1,14 milioni di euro, per un totale da mercoledì di 4,32 milioni. Il confronto con Spider-Man: Homecoming continua ad essere ultra positivo, a tal proposito ricordiamo che nel primo sabato di programmazione il film incassò 725 mila euro. Facile immaginare lo sforamento della quota dei 5 milioni entro stasera.

La top three del botteghino italiano è rimasta invariata anche di sabato. Annabelle 3 ha chiuso al secondo posto con 172 mila euro, ed un totale di 2,41 milioni. Per la terza posizione spazio ancora per Toy Story 4 ed i suoi 164 mila euro di incasso; complessivamente il film d'animazione Disney/Pixar ha già incassato 4,43 milioni.

Tra le nuove proposte stenti per tutti, a tal proposito citiamo Domino col quarto posto da 62 mila euro (totale 101 mila euro).