Box Office Italia: Shang-Chi vince il primo weekend di settembre

Dopo aver conquistato il Box Office Usa, il cinecomic Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli si è imposto anche nel suo weekend d’esordio italiano.

In un fine settimana, il primo di settembre, in cui gli incassi sono leggermente aumentati, è stato il nuovo cinecomic Marvel Studios a portarsi a casa la vittoria. Nella quattro giorni di programmazione, infatti, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha raccolto 1.1 milioni di euro, un bottino che sale a quota 1.5 milioni contando anche il quinto giorno (il film è uscito mercoledì). L’incasso ottenuto risulta leggermente inferiore a quello fatto registrare da Black Widow che in cinque giorni aveva raccolto 2 milioni circa.

Noi abbiamo visto Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli nei giorni scorsi e questa è la recensione.

In seconda posizione spazio per Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, il cui incasso è stato 516 mila euro, per un totale che sale in due weekend a quota 1.8 milioni. Il terzo gradino del podio del Box Office Italia, invece, è andato a Me contro te – Il mistero della scuola incantata con 376 mila euro, per un totale di 4.4 milioni.

La top five è infine stata completata da Fast and Furious 9 e Malignant, rispettivamente con incassi da 313 mila euro (totale 4.28 milioni) e 164 mila euro.

Fonte: Cinetel