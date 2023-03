Box Office Italia: Scream VI esordio dietro Creed III

L’opening day italiano di Scream VI non è stato eccelso, sarà quasi sicuramente ancora Creed III a portarsi a casa il Box Office Italia in questo nuovo weekend.

Questa mattina Cinetel ha reso noto i dati di incasso relativamente alla giornata di ieri, con il terzo capitolo della saga Creed lanciato ancora una volta verso la vittoria del weekend intero. L’incasso del film di Michael B. Jordan ha chiuso in testa al botteghino raccogliendo 151 mila euro, per un totale oltre i 4 milioni (4.16 milioni per l’esattezza).

L’esordio di Scream VI, come anticipato, non è stato di quelli che impressionano, e questo nonostante sia da considerare il doppio di quello incassato dal capitolo 5 lo scorso anno: nonostante le buone recensioni d’oltreoceano, infatti, il film ha incassato solo 99 mila euro, posiziandosi solo al secondo posto. Sarà interessante capire in che modo spingerà il passaparola del pubblico nei prossimi giorni.

In terza posizione L’ultima notte di Amore ha esordito con un incasso di 75 mila euro, davanti al solito The Whale con 38 mila euro (totale 1.78 milioni) e Mixed by Erry con 21 mila euro (totale 383 mila).