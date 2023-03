Beetlejuice 2 in rampa di lancio, Jenna Ortega sarà nel cast

La produzione del tanto agognato Beetlejuice 2 potrebbe finalmente ottenere il via libera, e con Jenna Ortega come parte del cast.

La notizia è stata battuta questa notte dal The Hollywood Reporter. Secondo quanto riferito la Warner Bros avrebbe finalmente trovato un accordo con Tim Burton per portare al cinema un degno sequel di Beetlejuice dopo anni di gestazione non proprio facile. La produzione dovrebbe partire prima della prossima estate e, a quanto pare, dovrebbe avere tra i membri del cast Jenna Ortega.

Fresca di successo con la serie Mercoledì – diretta e prodotta da Tim Burton – e con Scream VI attualmente in sala, la giovanissima stella hollywoodiana viene indicata dal THR come nelle fasi finali di una trattativa che dovrebbe vederla prendere parte al cast di Beetlejuice 2 come la figlia del personaggio interpretato nell’originale da Winona Ryder.

La fonte ha aggiunto, inoltre, che Michael Keaton dovrebbe riprendere il suo ruolo di Spiritello Porcello.