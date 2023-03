Amazon produrrà la serie animata Batman: Caped Crusader

Amazon Studios si è aggiudicata i diritti di sfruttamento messi in vendita da Warner Bros per la serie animata Batman: Caped Crusader.

Ideata dal trio produttivo formato da Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves, la serie targata Warner Bros. Animation è stata messa in vendita da Warner Bros. Discovery lo scorso agosto, con colossi quali Netflix, Hulu, Apple e Amazon in prima linea per l’acquisto, e quest’ultima capace di staccare tutti gli altri a suon di milioni. A tal proposito, il The Hollywood Reporter ha riferito che le trattative per l’acquisizione sarebbero ancora in corso, ma in via di conclusione.

Amazon, sempre secondo la fonte, avrebbe già in mente di ordinare due stagioni, la prima composta da dieci episodi. Il fumettista Ed Brubaker dovrebbe far parte del team creativo, trovando dalla sua parte i tre autori sopra indicati “Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves” in chiave di produttori.

La serie Batman: Caped Crusader viene descritta come una reinvenzione del mito del Cavaliere Oscuro, e nel complesso una visione più adulta del suo universo, con un tono spiccatamente noir.