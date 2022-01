Box Office Italia: Scream balza subito in testa giovedì

L’atteso horror Scream ha raggiunto da subito la testa al Box Office Italia nel giorno del suo esordio, e si appresta a battere tutti nel prossimo weekend di cinema italiano.

Ieri, giovedì 13 gennaio, il quinto capitolo della saga horror Scream ha raccolto 46 mila euro ed il primo posto del botteghino nazionale nel giorno del suo esordio. Lo score, ovviamente, non è di quelli da far drizzare i capelli, ma va considerato il momento di forte preoccupazione dovuta alla nuova ondata di Covid-19. La battaglia per la prima posizione nel weekend sarà giocata tra Scream (qui la recensione) ed il solito Spider-Man: No Way Home (qui la recensione), secondo ieri con 42 mila euro, ed un totale di 22.16 milioni. La terza posizione del Box Office Italia è invece andata all’altro esordiente Una famiglia vincente – King Richard con 32 mila euro.

Fonte: Cinetel

SCREAM

PRODUZIONE: Il nuovo sequel sarà diretto da Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. I due filmmake, con Chad Villela figurano anche come produttori. La sceneggiatura è stata firmata da James Vanderbilt e Guy Busick. Il co-creatore della saga Kevin Williamson sarà produttore escutivo. La produzione è firmata da Spyglass Media Group. CAST: Dylan Minnette (Goosebumps), Mason Gooding (Let It Snow), Kyle Gallner (Ghosts of War), Jasmin Savoy Brown (“Love”) e Mikey Madison (Once Upon a Time in Hollywood) si aggiungono al cast storico formato da Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, con loro anche Jack Quaid (“The Boys”), Melissa Barrera (“In The Heights”) e Jenna Ortega (“You”). DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 14 gennaio 2022.

TRAMA: Venticinque anni dopo che una serie di brutali omicidi ha scioccato la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino ha indossato la maschera Ghostface e inizia a prendere di mira un gruppo di adolescenti per far risorgere i segreti del mortale passato della città.