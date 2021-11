Box Office Italia: un altro sabato da primatista per Eternals

La corsa di Eternals nel Box Office Italia continua a regalare importanti risultati anche nel suo secondo sabato di programmazione. Zlatan si conferma il secondo film più visto.

Nella giornata di ieri, sabato 13 novembre, Eternals (qui la recensione) si è confermato ancora una volta primatista del botteghino nazionale. L’incasso ottenuto è stato 660 mila euro, con una media per sala sopra i mille euro (l’unico della giornata), ed un totale che è salito a quota 5.85 milioni. Il film di Chloé Zhao potrebbe entro questa sera diventare uno degli incassi più alti dell’anno.

Come anticipato, il biopic sportivo Zlatan ha raccolto 275 mila euro in seconda posizione, ora viaggia con un parziale importante da 571 mila euro. Nella terza posizione del Box Office Italia si è posizionato The French Dispatch con 232 mila euro, ed un totale di 450 mila. La top five è stata completata ieri da la new entry Per tutta la vita (qui la recensione) con 164 mila euro (totale 244 mila) e da Io sono Babbo Natale (qui la recensione) con 152 mila euro (totale 926 mila). Per concludere, da notare la quota dei 2 milioni complessivi è stata raggiunta da Freaks Out (qui la recensione) proprio ieri.

