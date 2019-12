Nella ricca giornata di Santo Stefano a vincere il Box Office Italia è stato il Pinocchio di Garrone, a seguire Il Primo Natale e il nuovo Jumanji.

Svanita l'onda positiva dei primi giorni, il nono capitolo della saga Star Wars ha lasciato le parti alti della classifiche ad altri titoli. Ad approfittare delle festività natalizie, e più in particolare della sempre ricchissima giornata di Santo Stefano, è stato il Pinocchio di Matteo Garrone, vincitore ieri del Box Office Italia. L'incasso maturato dal fantasy tutto italiano è stato 1.89 milioni di euro, con un totale balzato a quota 6.5 milioni.

In seconda posizione, dopo aver vinto la "battaglia di Natale", si è posizionato Il Primo Natale. L'incasso della commedia della coppia Ficarra/Picone è stato 1.75 milioni di euro, per un totale di 9.68 milioni, sempre più in testa nella speciale classifica degli incassi più alti del 2019 riguardo il cinema italiano.

Jumanji: The Next Level si è riconfermato in terza posizione anche a Santo Stefano, l'incasso maturato ieri è stato 1.66 milioni di euro, per un totale in due giorni di 2.75 milioni.

La quarta posizione è andata a Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il cui incasso è stato 1.17 milioni di euro, ed ora il totale è balzato a quota 8.33 milioni, risultato sempre più distante dai due precedenti capitoli della saga.

La Dea Fortuna si è posizionata al quinto posto con 760 mila euro, ed un totale di 2.93 milioni, mentre Frozen II: Il segreto di Arendelle è risalita al sesto posto con un incasso di 419 mila euro, ed un totale di 16.97 milioni.