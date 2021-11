Box Office Italia – Parte subito in testa Ghostbusters: Legacy

Non poteva essere altrimenti, Ghostbusters: Legacy è partito subito in testa nel Box Office Italia, ma per capire quanto potrà incassare nel weekend si dovranno aspettare ulteriori aggiornamenti.

Nel giorno del suo esordio italiano, infatti, Ghostbusters: Legacy (negli Usa Ghostbusters: Afterlife) ha incassato una cifra stimata di 110 mila euro, al primo posto del botteghino. Il film di Jason Reitman non ha raccolto la miglior media per sala, quella è andata ad un altro esordiente “My Hero Academia The Movie – World Heroes’ Mission“, e pertanto si dovranno attendere i dati della giornata odierna per capire quale sarà il cammino d’esordio nel weekend.

Il resto del Box Office Italia del giovedì ha vissuto incassi contenuti, con Eternals (qui la recensione) secondo con 80 mila euro, e The French Dispatch terzo con 69 mila euro. Il già citato My Hero Academia The Movie – World Heroes’ Mission ha esordito con 46 mila euro.

GHOSTBUSTERS: LEGACY

PRODUZIONE: Il film è stato prodotto dalla Ghost Corps. Jason Reitman ha diretto ed è stato co-sceneggiatore insieme a Gil Kenan. CAST: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Sigourney Weaver, Paul Rudd, Celeste O’Connor, Logan Kim. USCITA: Dal 19 novembre 2021 nelle sale Usa.

TRAMA: Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.

Fonte: Cinetel