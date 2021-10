Box Office Italia: oltre un milione in due giorni per Venom 2

Continua la fortunata corsa al Box Office Italia di Venom: La Furia di Carnage, secondo atto delle avventure del simbionte Marvel al cinema.

Nel suo secondo giorno di programmazione italiana, infatti, Venom 2 ha raccolto altri 562 mila euro, ed ora viaggia con un incasso complessivo in due giorni di 1.19 milioni. Con le giornate di sabato e domenica appena partite si prevede ora un primo weekend da circa 2.5 milioni, ma ovviamente sarà nostra premura continuare ad aggiornarvi sulla corsa al Box Office Italia del simbionte.

Rispetto alla giornata di ieri, solitamente indicata come la prima del weekend cinematografico, sono saliti anche gli incassi di No Time to Die (la recensione), secondo con 138 mila euro, ed ora con un incasso complessivo di 5.82 milioni. In terza posizione ancora spazio per La Scuola Cattolica con 58 mila euro, ed un totale di 895 mila. Tra le nuove proposte The Last Duel ha raccolto ieri 53 mila euro, per un totale in due giorni di 90 mila.

Segnaliamo che il circuito The Space Cinema sta avendo problemi tecnici da alcuni giorni, e Cinetel specifica che i dati potrebbero essere parziali.

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE

PRODUZIONE: Il film è stato scritto da Kelly Marcel e Tom Hardy, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson. Le riprese si sono tenute tra Londra e San Francisco. CAST: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 1° ottobre 2021. In Italia dal 14 ottobre.

TRAMA: Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del ‘protettore letale’ Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.