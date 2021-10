Kathleen Robertson avrà un ruolo chiave in The Expanse 6

Il cast della sesta – ed ultima – stagione di The Expanse potrà contare anche sull’apporto di Kathleen Robertson, attrice nota per la sua presenza in alcuni capitoli della saga Scary Movie.

Secondo Deadline, l’attrice nei nuovi episodi avrà il ruolo di Rosenfeld Guoiliang, una cinica e determinata sostenitrice dell’indipendenza della Cintura e un membro chiave del gruppo più vicino a Inaros (Keon Alexander). Ricordiamo che i nuovi episodi – gli ultimi della serie tratta dai romanzi di James S.A. Corey – mostreranno l’equipaggio della Rocinante alle prese con le conseguenze degli attacchi terroristici ideati da Marco Inaros.

Trovate qui il teaser trailer della sesta stagione di The Expanse.

The Expanse

PRODUZIONE: Lo show è stato scritto e creato da Mark Fergus e Hawk Ostby. La serie The Expanse è ambientata 200 anni nel futuro e si basa sui romanzi di James S.A. Corey. Lo showrunner è Naren Shankar. CAST: Steven Strait, Shohreh Aghdashloo, Dominique Tipper, Wes Chatham, Cara Gee, Keon Alexander, Frankie Adams, Nadine Nicole, Jasai Chase Owens, Lily Gao, Kathleen Robertson. DISTRIBUZIONE: Su Prime Video dal 10 dicembre 2021.

TRAMA: Nei nuovi episodi si assisterà alla guerra nel Sistema Solare causata dagli attacchi compiuti da Marco Inaros (Keon Alexander), e dal suo gruppo. L’equipaggio della Rocinante inizialmente sarà distante dal conflitto a causa dalle perdite subite nell’ultima stagione. Drummer (Cara Gee) è al momento in fuga con la sua famiglia dopo aver tradito Marco. Su un pianeta sta infine iniziando a emergere un nuovo potere.