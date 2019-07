Grazie ad una domenica con incassi in rialzo, merito del maltempo diffuso nella penisola, Men in Black International ha vinto il Box Office Italia, e battuto Spider-Man: Far From Home.

Su un incasso complessivo nel weekend di 4,02 milioni di euro, 1,7 milioni sono arrivati dalla giornata di domenica, e come detto il merito è stato del maltempo che ha attraversato la penisola. Ad approfittarne un po' tutti i film in programmazione, con Men in Black International che ha costruito la sua prima posizione, fino a domenica in bilico per la presenza di Spider-Man: Far From Home.

Men in Black International ha chiuso il suo primo weekend italiano con 1,1 milioni di euro, facendo segnare una media per sala di 1901 euro. Nonostante la vittoria, per la saga questo risultato rappresenta un netto passo indietro, anche perchè Men in Black 3 esordiva con 2,31 milioni di euro.

Spider-Man: Far From Home ha perso la testa del Box Office Italia di pochissimo. L'incasso maturato nel weekend è stato 1 milione netto, con un totale che è balzato oltre i 10 milioni di euro (10,07 milioni). Questo secondo Spider-Movie continua ad andare meglio del capitolo precedente (Spider-Man: Homecoming) che, nello stesso lasso di tempo, guadagnava 6,48 milioni.

Nel resto della classifica i risultati sono rimasti in linea con la media stagione (quindi molto bassi). Serenity ha incassato - al terzo posto - 373 mila euro, ed un totale 920 mila. Toy Story 4 ha chiuso al quarto posto con 328 mila euro (totale 5,56 milioni), mentre Edison - L'uomo che illuminò il mondo ha raggiunto la quinta posizione in extremis con 218 mila euro. L'horror Midsommar è finito fuori dalla top five per soli mille euro (217 mila euro).